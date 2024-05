1 Neben Fahrgeschäften, Verköstigungsbuden und Co. gehört auch Musik zum Volksfest. Foto: Weidlich

Der Skandal um das rechtsextremistische Party-Video von der Insel Sylt schlägt deutschlandweit hohe Wellen. Nun verbieten manche Volksfeste, dass der Partyhit „L’Amour Toujours“ gespielt wird. Auch in Rottweil? Wir haben nachgefragt.









Link kopiert



Biergarten, Boxautos und „Beach-Jumper“: Das Rottweiler Volksfest hat vor wenigen Tagen eröffnet und zieht auch in diesem Jahr jede Menge Besucher an. Neben Fahrgeschäften, Verköstigungsbuden und Co. gehört aber auch die passende Musik dazu.