Nach Suizidversuch: Wolfgang Grupp zurück im Büro – Kinder setzen auf seinen Rat

Mit 83 Jahren wieder am Schreibtisch: Wolfgang Grupp arbeitet nach seinem Suizidversuch erneut im Familienunternehmen mit. Was seine Kinder über den Wiedereinstieg verraten.
Augsburg/Burladingen - Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist nach Angaben seiner Kinder wieder regelmäßig im Familienunternehmen tätig. Nach seinem Suizidversuch im vergangenen Jahr stehe er ihnen als Berater zur Seite, sagte Wolfgang Grupp junior der "Augsburger Allgemeinen". "Unser Vater kommt regelmäßig ins Büro und arbeitet mit."