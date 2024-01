Nach Suche in Bitz: Vermisster taucht nach Unfall wieder auf - Polizei sucht Zeugen

1 Auch ein Polizeihubschrauber suchte am Abend in Bitz nach dem flüchtigen Unfallfahrer. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner dpa

Nach einer Vermisstensuche in Folge eines Unfalls in Bitz am Dienstag sind viele Fragen offen. Immerhin konnte inzwischen der gesuchte Mann wohlbehalten angetroffen werden. Doch die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.









Link kopiert



Verkehrsunfall mit mysteriösen Folgen in Bitz: Laut Polizeibericht war ein BMW-Fahrer am Dienstag kurz vor 18 Uhr in Bitz auf einer parallel zur L 448 verlaufenden Seitenstraße unterwegs und wollte die Landesstraße anschließend offenbar in Richtung Ebinger Straße geradeaus überqueren. Dabei stieß er mit dem Dacia eines 50-jährigen Autofahrers zusammen, der Vorfahrt hatte.