Nach Suchaktion in Rottenburg: Vermisstes Mädchen taucht wieder auf

Eine gute Nachricht gibt die Polizei bekannt, nachdem am vergangenen Donnerstagabend mit Hubschrauber und Streifen in Rottenburg nach einer Person gesucht wurde.
Ein Helikopter kreiste gegen 21.20 Uhr am Donnerstag vergangener Woche über dem Rottenburger Stadtgebiet und der nahen Umgebung. In der Dunkelheit suchte die Polizei nach einer Person, die sich womöglich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Auch Streifenwagen waren an dem Einsatz beteiligt. Noch am selben Abend gab die Polizei bekannt, dass es sich um eine minderjährige Person handele.