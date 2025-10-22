Nach Suchaktion in Rottenburg: Vermisstes Mädchen taucht wieder auf

Eine gute Nachricht gibt die Polizei bekannt, nachdem am vergangenen Donnerstagabend mit Hubschrauber und Streifen in Rottenburg nach einer Person gesucht wurde.

Ein Helikopter kreiste gegen 21.20 Uhr am Donnerstag vergangener Woche über dem Rottenburger Stadtgebiet und der nahen Umgebung. In der Dunkelheit suchte die Polizei nach einer Person, die sich womöglich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Auch Streifenwagen waren an dem Einsatz beteiligt. Noch am selben Abend gab die Polizei bekannt, dass es sich um eine minderjährige Person handele.

Jetzt gibt Pressesprecher Martin Raff vom Polizeipräsidium Reutlingen auf Nachfrage unserer Redaktion Entwarnung: „Die vermisste Jugendliche kehrte noch in der besagten Nacht selbstständig und wohlbehalten zurück.“

Nähere Informationen zu der Minderjährigen gebe die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt, sagt der Polizeisprecher.

Weitere Vermisste

Immer wieder kommt es in der Region zu Vermisstenfällen. So wird aktuell etwa der 55-jährige Jürgen W. aus Rottweil vermisst. Er ist schon seit April verschwunden. Der 55-Jährige wurde am 9. April von Angehörigen als vermisst gemeldet. Das genaue Datum seines Verschwindens konnte laut Polizeiangaben nicht abschließend festgestellt werden. Auch bei ihm schloss die Polizei zum Zeitpunkt seines Verschwindens nicht aus, dass sich Jürgen W. in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Tragisch endete ein Vermisstenfall im Oktober vor einem Jahr: Damals war eine 27-jährige Frau, die seit dem 16. August in Tübingen vermisst worden war, tot aufgefunden worden. Eine Pilzsammlerin entdeckte den Leichnam in einem Waldstück im Tübinger Ortsteil Waldhäuser-Ost.