Nach Sturz der Assad-Regierung in Syrien: Randale an iranischer Botschaft in Damaskus

Randale an iranischer Botschaft in Damaskus

Nach Sturz der Assad-Regierung in Syrien

1 Syrische Oppositionskämpfer feiern nach dem Zusammenbruch der syrischen Regierung. Nach dem mutmaßlichen Ende der Regierung Baschar al-Assad kam es in Damaskus zu Ausschreitungen vor der iranischen Botschaft. Foto: dpa/Omar Sanadiki

Ohne den Iran und die Hisbollah-Miliz hätte sich Syriens Präsident Assad die letzten Jahre kaum an der Macht halten können. In Damaskus entlädt sich die Wut nun auch an der iranischen Botschaft.









Link kopiert



Nach dem mutmaßlichen Ende der Regierung von Syriens Präsidenten Baschar al-Assad gibt es in Damaskus Randale an der Botschaft des Iran – zuvor einer der wichtigsten Unterstützer Assads. Der Nachrichtensender Al-Arabija veröffentlichte Videos von Menschen, die ein großes Plakat am Zaun der iranischen Botschaft abreißen.