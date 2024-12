Kita-Kinder kehren in ihre Gruppenräume zurück

Nach Sturm in Wolterdingen

1 Tatjana Ritter, Leiterin des Wolterdinger Kindergartens Maria Frieden, und Erzieherin Birgit Roth, freuen sich, dass der „rote“ Gruppenraum nun wieder hergerichtet ist. Foto: Anita Reichart

Der bei einem Sturm in Mitleidenschaft gezogene Kindergarten „Maria Frieden“ in Wolterdingen ist wieder hergerichtet.









Die Belegschaft des katholischen Kindergartens „Maria Frieden“ Wolterdingen, mit Leiterin Tatjana Ritter an der Spitze, freut sich, dass nun seit kurzem in der Einrichtung wieder Normalität eingezogen ist. Die wegen eines Wasserschadens in Mitleidenschaft gezogenen Gruppenräume sind wieder hergerichtet. Mit der Flachdachsanierung wird wetterabhängig schnellstmöglich begonnen.