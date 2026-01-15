Nach Stromausfall in Berlin: Wie gut ist Villingen-Schwenningen auf einen Blackout vorbereitet?

Berliner Haushalte tagelang ohne Strom – was wäre, wenn es Villingen-Schwenningen träfe? Ist die Doppelstadt auf ein solches Szenario vorbereitet? SVS und Stadt geben Antworten.
Alle Augen richteten sich zum Jahresbeginn auf die Hauptstadt: Nach einem mutmaßlich linksterroristischen Brandanschlag auf Stromleitungen kam es im Südwesten der Stadt zu einem großflächigen Stromausfall. Rund 100 000 Menschen in 45 000 Haushalten waren zeitweise ohne Strom. Erst nach fünf Tagen konnte am Mittwoch, 7. Januar, die Stromversorgung wiederhergestellt werden.