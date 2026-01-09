Nach Stromausfall in Berlin: Ist Rottweil auf einen Blackout vorbereitet?

Zehntausende Haushalte ohne Strom, Ausnahmezustand: Der Blackout in Berlin wirft viele Fragen auf. Wir wollen wissen: Ist man in Rottweil auf so eine Katastrophe vorbereitet?
Keine Heizung, kein Internet, kein Mobilfunk – welche Tragweite ein unkontrollierter, großflächiger Stromausfall haben kann, hat der jüngste Blackout in Berlin eindrücklich gezeigt. Das Ereignis legt auch die Verwundbarkeit der Versorgungsnetze offen. Das bereitet vielen Sorgen. Wir fragen beim Energieversorger ENRW nach: Ist man in Rottweil vor so einer Gefahr geschützt? Und wie sieht der Notfallplan aus?