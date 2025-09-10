Nach Streitgespräch mit der AfD: Kretschmann lobt Palmers Experiment: „Hätten alle früher damit anfangen sollen“

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kann dem Versuch seines ehemaligen Parteikollegen, mit der AfD inhaltlich zu diskutieren, vieles abgewinnen.
Die Reaktionen auf Boris Palmers AfD-Experiment waren gemischt: Die einen lobten den Versuch, die Rechtspopulisten in eine inhaltliche Diskussion zu zwingen, die anderen kritisierten das Format – oder warfen dem parteilosen Tübinger OB vor, der Rechtsaußen-Partei unnötig eine Bühne zu geben und auf diese Weise ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr, Markus Frohnmaier, zu deutlich mehr Bekanntheit zu verhelfen.