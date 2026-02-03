Nach Streit mit Trump: Nato will Einsatz in Grönland starten

Eine deutlich verstärkte Nato-Präsenz in der Arktis soll dabei helfen, den Konflikt um Grönland weiter zu entschärfen. Das Bündnis bestätigt jetzt ganz konkrete Planungen.
Die Nato will mit einem neuen Arktis-Einsatz zur weiteren Deeskalation des bündnisinternen Konflikts um Grönland beitragen. Die derzeit geplante Aktivität werde die militärische Präsenz der Nato in der Arktis und im hohen Norden noch einmal stärken, sagte Oberst Martin L. O’Donnell vom militärischen Nato-Hauptquartier im belgischen Mons der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Spiegel“ über den laufenden Planungsprozess berichtet.