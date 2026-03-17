Nach Streit mit dem Tierhalter: Mann wird in Offenburg von einem Hund in den Bauch gebissen
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Ein Hund wie dieser soll in Offenburg einen Mann verletzt haben. (Symbolbild) Foto: pixabay

Im Zuge eines Streits am Montagabend in einem Anwesen in der Freiburger Straße soll ein 45 Jahre alter Mann durch die Bisse eines Hundes verletzt worden sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei es gegen 22 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mittvierziger und einem 42-jährigen Halter eines Pitbulls gekommen. Hierbei soll das Tier den Mann in den Bauch gebissen und zudem leicht an der Hand verletzt haben. Eine notärztlich Versorgung war nicht erforderlich, erklärt die Polizei in einer Mitteilung.

 

Nach dem Vorfall verließ der 42-Jährige mit seinem Hund den Ort des Geschehens, heißt es weiter. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

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