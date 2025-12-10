Nach öffentlichen Vorwürfen ist der erste formale Schritt für eine Frauen-Bundesliga GmbH getan. Doch die Clubs lassen weiter offen, ob sie ihren Weg weiter mit dem DFB gehen.
Frankfurt/Main - Der Deutsche Fußball-Bund und die Frauen-Bundesliga haben sich nach ihrem Streit unmittelbar vor der Gründung des Ligaverbandes etwas angenähert - die 14 Clubs aber halten den Verhandlungsdruck hoch. "Die Idee mit dem DFB ist nicht zerschlagen", sagte die einstimmig gewählte Präsidentin der neuen Dachorganisation, Katharina Kiel von Eintracht Frankfurt.