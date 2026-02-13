Nach Strafzetteln in Rottenburg: Gibt es eine Sonntagslösung für das Parken?

Nach den Strafzetteln für sonntägliches Parken möchte die Stadt eine Lösung für Kirchgänger finden. Kirchenvertreter machen sich Sorgen, dass Besucher wegbleiben könnten.
Dass samstags und sonntags seit Beginn des Jahres das Parken vielerorts in Rottenburg nicht mehr kostenfrei ist, mussten Besucher der Vesperkirche im evangelischen Gemeindehaus schmerzlich erfahren: Sie erhielten sonntags Strafzettel, weil sie auf den öffentlichen Parkplätzen in der Kirchgasse geparkt hatten, wohl in dem Glauben, dass das Parken frei wäre. Die Kritik, die ein betroffener Autofahrer äußert, lautet: Ehrenamtlich Engagierte und Besucher der Vesperkirche, einer dreiwöchigen Sozialaktion, müssen jetzt für das Parken bezahlen.