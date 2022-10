1 Myriam Krüger war Co-Trainerin im NLZ des FC Bayern. Foto: Krüger

Sie ist die erste Frau, die in Deutschland ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) leitet. Die 33-jährige Myriam Krüger, im Kreis Rottweil bestens bekannt, ist eine der Führungsfiguren beim Regionalligisten SSV Ulm. Doch den Draht zur Heimat hat sie nicht verloren und steht auch immer wieder in Beffendorf auf dem Fußballplatz.















Man kann getrost davon sprechen, dass die gebürtige Schrambergerin Myriam Krüger im Fußball schon "einiges erlebt hat". Da wären knapp über 160 Erst- und Zweitligaspiele zu nennen. Als Spielertrainerin gelang ihr mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg 2017 der Aufstieg. Außerdem war die A-Lizenz Inhaberin in den vergangenen beiden Jahren Co-Trainerin im NLZ des FC Bayern München. Seit 2020 ist sie zudem beim SSV Ulm in der Geschäftsführung aktiv, seit diesem Sommer sogar Leiterin des NLZ. Genug Grundlage also für ein interessantes Gespräch.