Nach Startelf-Debüt in der Nationalelf: Angelo Stiller steht für die Zukunft im deutschen Mittelfeld

1 Angelo Stiller vom VfB beweist auch in der Nationalelf mit viel Ruhe und Übersicht seine Qualitäten. Foto: Pressefoto Baumann//Julia Rahn

VfB-Profi Angelo Stiller darf sich über eine gelungene Premiere in der Startelf der Nationalmannschaft freuen. Gemeinsam mit dem Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic ordnete er das Spiel im Mittelfeld der DFB-Elf – und erntete dafür viel Lob.









Es gibt im Fußball ja keine jungen und alten Spieler, sondern nur gute oder schlechte. Dennoch existiert bei der deutschen Fußball-Nationalelf auf der Position der Doppel-Sechs, also im defensiven Mittelfeld, auch ein Generationen-Duell. Hier die Ü30-Fraktion mit dem Leverkusener Robert Andrich und dem Dortmunder Pascal Groß; dort die junge Riege mit Bayerns Megatalent Aleksandar Pavlovic (20) sowie dem VfB-Profi Angelo Stiller (23). Zwei Original Münchner Kindl also, die in ihrer Heimatstadt beim Länderspiel-Sieg in der Nations League gegen die Niederlande (1:0) beide erstmals in der Startelf standen.