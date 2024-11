Nach Sprengung von Geldautomaten: Volksbank Lahr kehrt in zwei Orte zurück – aber nicht nach Sulz

Volksbank Lahr kehrt in zwei Orte zurück – aber nicht nach Sulz

1 Spektakuläre Anlieferung per Kran: Ein Geldautomat im Dosen-Design wurde bereits am Mittwoch auf sein Betonfundament in Niederschopfheim gehoben. Foto: Volksbank

Nach reihenweise Automatensprengungen nimmt das Lahrer Geldinstitut zwei weitere Standorte wieder in Betrieb – in Allmannsweier und Niederschopfheim. Für Sulz sieht es indes schlecht aus, wie Vorstandschef Peter Rottenecker erklärt.









September 2022: Mietersheim – Dezember 2022: Grafenhausen – August 2023: Allmannsweier – Oktober 2023: Sulz und Niederschopfheim – Februar 2024: Rheinhausen. Sechs Geldautomaten der Lahrer Volksbank sind in den vergangenen gut zwei Jahren in die Luft geflogen. Dazwischen und danach hat es auch bei anderen Banken in der Region geknallt. Eine Horrorserie.