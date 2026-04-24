Nach Sprengung in Freiburg: Polizei gibt neue Details zur Herkunft der Chemikalien bekannt

In einem Keller in der Fehrenbachallee in Freiburg wurde Pikrinsäure gefunden. Diese gilt als hochexplosiv und musste vor Ort gesprengt werden.
In der Fehrenbachallee gab es am Donnerstag ab 13 Uhr rund um die evangelische Kreuzkirche für Fußgänger, Radfahrer und Autos kein Durchkommen mehr. Auch mussten rund 35 Bewohner aus drei Wohnhäusern evakuiert werden. Kurz zuvor wurde in einem Keller bei einer Entrümpelung ein Behältnis mit einem verdächtigen Material gefunden. „Wir mussten davon ausgehen, dass in dem Behälter ein hochexplosiver Stoff gelagert wird“, erklärt Polizeisprecher Özkan Cira. Deshalb wurde im Radius von rund 200 Metern um den Fundort alles abgeriegelt und die entsprechenden Bewohner evakuiert. In der Folge wurde die kontrollierte Sprengung der Substanz vorbereitet.