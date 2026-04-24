Nach Sprengung in Freiburg: Polizei gibt neue Details zur Herkunft der Chemikalien bekannt

In einem Keller in der Fehrenbachallee in Freiburg wurde Pikrinsäure gefunden. Diese gilt als hochexplosiv und musste vor Ort gesprengt werden.

In der Fehrenbachallee gab es am Donnerstag ab 13 Uhr rund um die evangelische Kreuzkirche für Fußgänger, Radfahrer und Autos kein Durchkommen mehr. Auch mussten rund 35 Bewohner aus drei Wohnhäusern evakuiert werden. Kurz zuvor wurde in einem Keller bei einer Entrümpelung ein Behältnis mit einem verdächtigen Material gefunden. „Wir mussten davon ausgehen, dass in dem Behälter ein hochexplosiver Stoff gelagert wird“, erklärt Polizeisprecher Özkan Cira. Deshalb wurde im Radius von rund 200 Metern um den Fundort alles abgeriegelt und die entsprechenden Bewohner evakuiert. In der Folge wurde die kontrollierte Sprengung der Substanz vorbereitet.

Wie sich im Laufe des Tages herausgestellt hat, soll es sich bei der Substanz um getrocknete Pikrinsäure handeln. Dieser Stoff gilt als extrem gefährlich und hochexplosiv. Historisch wurde Pikrinsäure als Sprengstoff genutzt, etwa für die Herstellung von Granaten. Heute kommt sie hauptsächlich als Zwischenprodukt in der chemischen Industrie bei der Herstellung von Farbstoffen und in der Mikroskopie zur Fixierung und Färbung zum Einsatz.

Sprengung um 17 Uhr

Gegen 17 Uhr wurde die Sprengung durch Spezialkräfte de Bundespolizei vorgenommen. Dafür wurde in einem angrenzenden Garten ein Loch gebuddelt und das Behältnis gezielt gesprengt. Da die Sprengung mit einem lauten Knall einherging, wurde die Bevölkerung kurz nach 16 Uhr durch die bundesweite Nina-Warn-App gewarnt.

Substanzen stammen wohl aus Laborauflösung

Rund 50 Minuten nach der Sprengung wurde auch die Sperrung aufgehoben. „Es hat keine Verletzten oder Schäden durch die Sprengung gegeben“, erklärt Cira auf Nachfrage. Auch habe es im Rahmen der Sperrung und Evakuierung keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Alles sei nach Plan gelaufen, so der Polizeisprecher.

Die Substanzen wurden im Keller eines ehemaligen Bewohners gefunden. Sie wurden nach derzeitigem Kenntnisstand seit geraumer Zeit ohne konkreten Zweck dort aufbewahrt und stammen möglicherweise aus einer Laborauflösung, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. „Hinweise auf eine beabsichtigte Verwendung der Substanz im Zusammenhang mit einer aktuellen Straftat oder die Vorbereitung einer Straftat liegen nicht vor“, sagt Polizeisprecher Cira.

Hinweis kam aus dem Umfeld des ehemaligen Bewohners

Der ehemalige Bewohner gab selbst einen Hinweis an eine Person aus seinem Umfeld, die wiederum die Behörden informierte. Weshalb er die Substanzen dort lagerte, ist weiterhin unklar.

Bei einer Begehung des Kellers am 23. April durch einen Mitarbeiter des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei wurde die Annahme bestätigt, dass es sich um gefährliche Substanzen handelt, die möglicherweise schon bei leichter Erschütterung explodieren könne. Daher sei ein Transport nach Einschätzung des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei zu gefährlich gewesen.

„Gegen den ehemaligen Bewohner, in dessen Kellerabteil die Substanzen gefunden wurden, wird ermittelt“, erklärt Özkan Cira.