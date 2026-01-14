Nach Spielabsage: Entscheidung über nächstes HSV-Spiel weiter offen

Gibt es die nächste Spielabsage in der Bundesliga? HSV- und Gladbach-Fans hoffen, dass die belastete Dachmembran im Volksparkstadion den Fans keinen Strich durch die Rechnung macht.

Hamburg - Nach der kurzfristig abgesagten Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen ist die Entscheidung über die Austragung des nächsten Spiels des norddeutschen Fußballclubs weiter offen. Am Tag nach der geplatzten Begegnung begutachteten Statiker im Volksparkstadion die von Tauwasser belastete Dachmembran auf Schäden.

Ob nun die vierte Absage eines Bundesligaspiels innerhalb weniger Tage folgt, blieb auf dpa-Anfrage am Mittwochnachmittag zunächst unklar. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht das Heimspiel der Hanseaten gegen Borussia Mönchengladbach an.

Fachstatiker bewertete die Lage als Sicherheitsrisiko

Durch das gestaute Tauwasser infolge des starken Schneefalls hatten sich auf der Dachmembran des Stadions Beulen gebildet. Stadion-Direktor und Prokurist Daniel Nolte erklärte diese Punktlast-Problematik vor TV-Kameras genauer: "Es bildet sich dann eine Last an einer Stelle, jetzt nicht flächendeckend auf dem Dach. Die Membran biegt sich dann nach unten durch. Und die Gefahr ist dann, dass die Membran reißen könnte." Der an der Dachkonstruktion befestigte sogenannte "Catwalk"-Umlauf zur Begehung könnte sich im schlimmsten Fall lösen.

Ein Fachstatiker bewertete die Lage als Sicherheitsrisiko, woraufhin die Partie knapp zweieinhalb Stunden vor Anpfiff kurzfristig abgesagt wurde.

Partien am vergangenen Wochenende abgesagt

Durch den starken Schneefall und witterungsbedingte Einschränkungen waren am Wochenende im Norden bereits die Partie zwischen St. Pauli und RB Leipzig sowie das Spiel Werder Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim abgesagt worden. Die Spiele sind für den 27. Januar (20.30 Uhr) neu angesetzt worden.

Offen ist bislang auch der Nachholtermin für das Spiel des HSV gegen Leverkusen. Erschwert werden dürfte die Situation dadurch, dass der Club aus dem Rheinland noch in der Champions League und im DFB-Pokal vertreten ist.