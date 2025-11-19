Wirbel in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die abgebrochene Partie zwischen der SGM Gruol/Erlaheim und dem SV Bubsheim wird neu angesetzt. Die SGM reagiert mit Unverständnis.
Die Nachricht kam am Mittwochvormittag: Die Bezirksligabegegnung zwischen der SGM Gruol/Erlaheim und dem SV Bubsheim, die am 2. November nach der Verletzung des Schiedsrichters abgebrochen wurde, wird neu angesetzt. Das hat das Verbandsgericht des Württembergischen Fußballverbands in letzter Instanz entschieden und damit das Urteil der ersten Instanz aufgehoben.