Nach Spiel gegen USA: Autogramm auf Bayern-Trikot verweigert? Diskussion um Rüdiger

Im Netz kocht nach dem DFB-Sieg gegen die USA die Diskussion hoch, ob Antonio Rüdiger sich weigerte, ein Bayern-Trikot zu signieren. Spekuliert wird viel, Fakten gibt es kaum.
Der Videoschnipsel ist nur wenige Sekunden lang – aber zumindest der Ausschnitt rückt Nationalspieler und Real-Madrid-Profi Antonio Rüdiger in ein ziemlich schlechtes Licht: Der Clip, der in sozialen Medien nach dem 2:1-Sieg der DFB-Elf gegen die USA fleißig geteilt und diskutiert wird, zeigt, wie Rüdiger sich augenscheinlich weigert, ein Bayern-Trikot eines Fans im Nachgang des Spiels zu signieren.