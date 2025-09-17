Nach Sperrung wegen Brandschutz: Das THG in Schopfheim darf seine Mensa wieder nutzen

Gute Nachrichten für das Theodor-Heuss-Gymnasiums: Die Mensa ist ab sofort wieder uneingeschränkt nutzbar. Sie war seit dem Frühjahr gesperrt. Grund: Mängel in Sachen Brandschutz.

„Nach intensiver Prüfung der brandschutztechnischen Stellungnahme des Ingenieurbüros wurde nachgewiesen, dass die bisherige Nutzungseinschränkung der Mensa nicht länger erforderlich ist“, heißt es in einem Schreiben der Stadt Schopfheim von Mittwoch. Eine entsprechende Mitteilung des Fachbereichs Baurecht am Landratsamt Lörrach habe die Stadtverwaltung diese Woche erreicht.

Die „Brandsimulationsberechnung“ des Gutachtens habe eine „Neubewertung der Gefährdungslage“ erlaubt, führt die Stadt weiter aus, die in dieser Angelegenheit als Schulträgerin in der Verantwortung stand. Die Analyse habe gezeigte, „dass ein mögliches Versagen der Stahlkonstruktion erst bei einem Vollbrand zu erwarten wäre – nicht bei einem lokalen Brand“. Die Möglichkeiten zur Selbstrettung, Fremdrettung und effektiven Brandbekämpfung blieben laut Gutachten somit uneingeschränkt bestehen.

Auch die Brandschutzsachverständigen hätten bestätigt, dass die Ausführung des Stahl-Dachtragwerks zulässig ist.

„Die Stadt Schopfheim freut sich, dass die Mensa wieder für den Schulbetrieb freigegeben wurde und dankt allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit“, heißt es abschließend.

Die Mensa war auf Anweisung des Landratsamts Mitte März weitgehend gesperrt worden, nach einer sogenannten „Brandverhütungsschau“, bei der Brandschutzmängel festgestellt wurden. Die Einschränkungen für das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) – mit über 1000 Schülern die mit Abstand größte Schule in Schopfheim – waren massiv, zumal Anbau der Schule nicht allein als Mensa, sondern auch als Aufenthalts-, Veranstaltungs- und Versammlungsraum dient. Während der Mensabetrieb unter Auflagen weiterhin möglich ist, hat das Landratsamt alle übrigen Nutzungen seit den Fasnachtsferien bis zur Klärung beziehungsweise Behebung des Problems komplett verboten.