Nach Sperrung wegen Brandschutz: Das THG in Schopfheim darf seine Mensa wieder nutzen

Gute Nachrichten für das Theodor-Heuss-Gymnasiums: Die Mensa ist ab sofort wieder uneingeschränkt nutzbar. Sie war seit dem Frühjahr gesperrt. Grund: Mängel in Sachen Brandschutz.
„Nach intensiver Prüfung der brandschutztechnischen Stellungnahme des Ingenieurbüros wurde nachgewiesen, dass die bisherige Nutzungseinschränkung der Mensa nicht länger erforderlich ist“, heißt es in einem Schreiben der Stadt Schopfheim von Mittwoch. Eine entsprechende Mitteilung des Fachbereichs Baurecht am Landratsamt Lörrach habe die Stadtverwaltung diese Woche erreicht.