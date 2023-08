1 Brigitte Meinhardt mit ihrer Tochter India und Hündchen Basket vor der neuen Bleibe der insgesamt fünfköpfigen Familie, einem älteren Wohnwagen, der auf dem Schutterner Campingplatz steht. Foto: Schabel

Der Spendenaufruf unserer Redaktion für eine fünfköpfige Familie aus Hugsweier ist auf ein großes Echo gestoßen. Nachdem in der Vorwoche ihr Haus abgebrannt war, ist ihre gröbste Not jetzt gelindert. Sie leben nun auf dem Schutterner Campingplatz.









Auf dem Campingplatz am Schutterner Baggersee herrscht beim Besuch unserer Redaktion am Freitagmorgen eine entspannte Atmosphäre. Auch Brigitte Meinhardt und ihrer elfjährigen Tochter India geht es etwas besser als noch in der Vorwoche, obwohl sie nicht als Urlauber dort sind. Sie haben einen kleinen Wohnwagen samt Vorzelt, der am Waldrand steht. Zu der fünfköpfigen Familie gehören auch Meinhardts Mann und zwei Jungs, 14 und 16 Jahre alt, die gerade nicht da sind.