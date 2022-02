1 Am Montag hat sich die Teilnehmerzahl der Spaziergänger zwar nicht erhöht, die Stimmung war dennoch aufgeheizter als zuvor. Zusätzliche Polizeikräfte wurden eingesetzt. Foto: Otto

Die Entwicklung der "Spaziergänge" in Rottweil beobachten weiter viel mit Sorge. Am Montag war die Stimmung so aufgeheizt wie nie. Die Polizei hat mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Stadt setzt seit Wochen auf "Deeskalation". Wie soll es weitergehen?















Rottweil - Während die "Spaziergänger" vor Wochen noch recht ruhig in der oberen Hauptstraße standen und schweigend ihre Runde zogen, hat sich das Geschehen jetzt an die Hochbrücktorstraße verlagert. Von Ruhe keine Spur mehr. Am Montag war die Lage höchst angespannt. Die Polizei musste teilweise die Straße freihalten. Wir fragen die Stadt, wie aus ihrer Sicht weiter verfahren werden soll und was die künftige Strategie ist?