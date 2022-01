Nach Spaziergang in Ebingen

4 Die Verwendung des Judensterns in diesem Zusammenhang könnte laut Polizei als Volksverhetzung gewertet werden. Foto: Kuster

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Menschen, die mit der aktuellen Coronapolitik nicht einverstanden sind, darunter auch viele Impfgegner, verleihen ihrem Unmut mittlerweile nicht nur durch nichtangemeldete Spaziergänge mit Demonstrationscharakter Ausdruck.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Am Montag waren unter anderem Schaufensterscheiben, Straßenlaternen, Telefonzellen, Briefkästen und Mülleimer in der Ebinger Innenstadt mit Aufklebern übersät, die mehr oder weniger scharf Kritik an der aktuellen Corona-Politik, den Infektionsschutzmaßnahmen und den Impfungen äußerten. Die Vermutung liegt nahe, dass sie eine Hinterlassenschaft des "Sonntagsspaziergangs" sind: Längs der Strecke häufen sich die Aufkleber – es gibt schätzungsweise 15 verschiedene Motive –­, und die meisten waren vor einer Woche noch nicht da.