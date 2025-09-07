Nach Slowakei-Pleite: Hoeneß über Nationalteam: Nicht Stab über Nagelsmann brechen

Die Länderspiel-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt auch Uli Hoeneß. Er sagt, was sich im deutschen Fußball ändern muss - und gibt Trainern einen Rat.
München - Uli Hoeneß hält Julian Nagelsmann weiter für den richtigen Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Natürlich ist er nach wie vor der Richtige, man kann nicht nach einem Spiel jetzt hier den Stab über ihn brechen", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München in der Jubiläumssendung 30 Jahre "Doppelpass" bei Sport1. Der Vertrag des früheren Bayern-Trainers Nagelsmann war Anfang des Jahres über die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hinaus um zwei Jahre bis 2028 verlängert worden.