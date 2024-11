Nach „Seggel“-Eklat: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Bad Liebenzeller Ex-Rat ein

1 Bei den Diskussionen im Rathaus in Bad Liebenzell geht es mitunter hitzig zu. Foto: Wolfgang Krokauer

Die Staatsanwaltschaft stellt das Ermittlungsverfahren gegen Erich Grießhaber ein. Dietmar Fischer hatte ihn angezeigt, weil er sich im Gemeinderat von Grießhaber beleidigt fühlte.









Im Liebenzeller Gemeinderat geht es oft hoch her. Auch deutliche Worte sind hier keine Seltenheit. Am 23. Juni gab es eine solch hitzige Diskussion. In der konstituierenden Sitzung ging es um die Posten der stellvertretenden Bürgermeister. Vor allem die Personalie Ekkehard Häberle (ZBL) sorgte für Konflikte. Dietmar Fischer (CDU) sprach in dem Zusammenhang vom guten Ton. Dazu gehöre es, dass die zweitstärkste Fraktion - die ZBL - den zweiten Stellvertreter stelle. Was guten Ton angehe, sollten manche im Gremium sehr still sein, entgegnete Erich Grießhaber (Grüne) damals.