Nagold - Damit hat die verkehrstechnische Leidenszeit in Nagold endlich ein Ende. Vor allem die direkten Anwohner dürften erfreut sein, ebenso die Bewohner der Straßen, über die die offiziellen, aber auch inoffiziellen Umleitungen führten. Hier dürfte die Verkehrsbelastung nun wieder deutlich abnehmen – allem voran im Wohngebiet Kernen, das schwer unter den Umfahrungen zu leiden hatte.

Ampelanlage modernisiert

Zur Baustellengeschichte: Im Zuge des Neubaus der IHK Nordschwarzwald auf dem Eckgrundstück der Calwer-, Lange- und Emminger Straße in Nagold waren auch Erschließungsarbeiten in der Lange Straße notwendig geworden. Für die Ausführung musste die Lange Straße voll gesperrt werden.

Die Bundesrepublik Deutschland als Baulastträger der B 463 hat den Zeitraum der Vollsperrung genutzt, um den sanierungsbedürftigen Straßenbelag in der Lange Straße sowie im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße in den Eisbergtunnel hinein und den Straßenbelag des Kreisverkehrs in der Herrenberger Straße zu erneuern. Zudem wurde die abknickende Vorfahrtsstraße im Kreuzungsbereich Calwer Straße/Lange Straße der Bundesstraße 463 optimiert. Dabei konnte auch die Ampelanlage in diesem Bereich auf den neusten Stand der Technik gebracht.

4500 Quadratmeter neuer Straßenbelag

Insgesamt wurden rund 4500 Quadratmeter Straßenbelag neu hergestellt. Hinzu kam die Erneuerung des Unterbaus, der für den Schwerlastverkehr geeignet sein muss, sowie die Markierungsarbeiten.

Die Stadt Nagold hat die Vollsperrung zudem genutzt, um die aus den 1960er Jahren stammenden Kanal- und Wasserleitungen im Untergrund zu erneuern. Zusätzlich wurden neue Kanäle zur Regenwasserableitung verlegt. Um "für eine Infrastruktur mit zukunftssicherer Breitbandversorgung zu sorgen", wurden rund 5000 Meter Leerrohre neu verlegt.

"Die ausführende Baufirma Hirschberger & Kusterer aus Bad Liebenzell-Unterhaugstett mit ihren Nachunternehmern und dem planenden Ingenieurbüro Raidt & Geiger aus Rottenburg haben die umfangreichen und schwierigen Bauarbeiten in rekordverdächtigen sechs Monaten ausgeführt", lobt die Stadtverwaltung. Die Baukosten für die gesamten Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

Ohne Zwischenfälle

"Die Auftraggebergemeinschaft von Bund und Stadt ist sehr froh, dass die Bauarbeiten ohne Zwischenfälle und - in Hinblick auf die vielen Einzelmaßnahmen - kurzen Bauzeit fertig gestellt werden konnten und so die Belastungen für die Anwohner ein Ende haben", freut sich Peter Haselmaier, Projektleiter der Stadt Nagold.

Aufgrund der über- und innerörtlichen Umleitungsstrecken, waren die Anwohner insbesondere im Wohngebiet Kernen, in der Emminger Straße sowie der Wilhelmstraße, außerdem in den Wohnstraßen entlang der Nagold vom Longwyplatz bis zur Zellerstraße vom Umleitungsverkehr betroffen. "Ausdrücklich gilt den Anwohnern ein großes Dankeschön für ihre Geduld", betont Peter Haselmaier.

Baustelle IHK Neubau

Der Bereich der Emminger Straße zwischen Wilhelmstraße und Lange Straße bleibt für den Fahrzeugverkehr bis auf Weiteres wegen den Bauarbeiten des IHK Neubaus gesperrt. Für die Fußgänger wird eine Gehwegverbindung in die Innenstadt hergestellt.