Nach sechs Jahren Pause: Zusammen lässt sich viel bewegen

Beim Schulfest an der Furtwanger Friedrichschule boten die Akteure mehr als fünf Stunden lang in der Festhalle, in den Klassenzimmern und auf dem Pausenhof ein buntes Programm.
Schulleiterin Cornelia Jauch zeigte sich beeindruckt von der großen Resonanz und den vielen Besuchern. Das letzte Schulfest der Friedrichschule hatte 2019 stattgefunden. Dann war eine solche Veranstaltung wegen Corona nicht mehr möglich. Anschließend waren die Verhältnisse in der Schule beengt, da für einige Zeit die Anne-Frank-Grundschule vom Ilben in die Friedrichschule umgezogen war.