Nach sechs Jahren Pause: Zusammen lässt sich viel bewegen

Beim Schulfest an der Furtwanger Friedrichschule boten die Akteure mehr als fünf Stunden lang in der Festhalle, in den Klassenzimmern und auf dem Pausenhof ein buntes Programm.

Schulleiterin Cornelia Jauch zeigte sich beeindruckt von der großen Resonanz und den vielen Besuchern. Das letzte Schulfest der Friedrichschule hatte 2019 stattgefunden. Dann war eine solche Veranstaltung wegen Corona nicht mehr möglich. Anschließend waren die Verhältnisse in der Schule beengt, da für einige Zeit die Anne-Frank-Grundschule vom Ilben in die Friedrichschule umgezogen war.

Gestartet wurde mit einem Lied „Wir begrüßen euch alle“. Dafür waren alle 190 Kinder der Schule auf der Bühne in der Festhalle zusammengekommen – ein beeindruckendes Bild. Und dann gab es zuerst einmal einen Spiele-Parcours für die Kinder. In den Klassenzimmern waren hier die verschiedensten Stationen aufgebaut. Wer auf seinem Laufzettel mindestens sechs Stempel sammeln konnte, erhielt am Ende einen kleinen Preis.

Bei einem Schulfest darf auch die Bewirtung nicht fehlen. Der Freundeskreis der Schule war hier gemeinsam mit der ganzen Elternschaft sehr aktiv. Nicht zuletzt gab es wieder eine reichhaltige Tombola.

Nach dem Spiele-Parcours ging es für die Kinder dann weiter mit einem bunten Angebot sowohl auf dem Schulhof wie in den Klassenzimmern. Auf dem Schulhof zu Gast waren auch verschiedene Gruppen und Organisationen. Bei den Pfadfindern Royal Rangers konnte man Stockbrot backen, der FC 07 Furtwangen veranstaltete ein Torwandschießen und beim Roten Kreuz gab es Wundversorgung auf spielerische Art.

Modelleisenbahn und Kicker-Turnier

Weitere Angebote fanden die Kinder im Inneren der Schule. So öffnete der Modelleisenbahn-Club Oberes Bregtal seine Räume und führte die Modelleisenbahnen vor. Ebenso konnten die Kinder basteln, filzen oder sich schminken lassen. Auch hier war der Freundeskreis wieder besonders aktiv mit verschiedenen Angeboten, etwa einem Kicker-Turnier. Oder die jungen Besucher konnten unter der Regie des Freundeskreises mit ferngesteuerten Fahrzeugen einen Parcours absolvieren.

Viele Vereine sind dabei

Besonders viel Spaß garantierte ein Fotopoint mit Selfie-Station. Die meisten Besucher waren mit Smartphones ausgestattet, nun stand dem Erinnerungsfoto nichts mehr im Wege. Dafür waren an diesem Fotopoint verschiedene Deko-Gegenstände wie Pflanzen oder Halsketten bereitgestellt. Besonders viel Spaß gab es mit lebensgroßen Figuren von Asterix und Obelix, bei denen die Kinder dann ihren Kopf durch ein Loch stecken und sich selbst als Asterix oder Obelix fotografieren lassen konnten.

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Später ging es wieder weiter mit Aufführungen in der Festhalle. Die Chor-Arbeitsgemeinschaft eröffnete das Programm mit einem gemeinsamen Lied. Nun sorgte jede der vier Klassenstufen für gute Unterhaltung. Auch hier waren, diesmal nacheinander, alle 190 Schüler der Schule auf der Bühne aktiv. Gestartet wurde das Programm vom muttersprachlichen Unterricht Türkisch mit einem traditionellen türkischen Tanz mit entsprechenden Kostümen.

Für viel Spaß sorgten zwei Vorführungen der Hip-Hop-AG, ebenso wie die erste Klasse mit ihrem Lied „Wir haben oben gute Laune, unten gute Laune …“. Die zweite Klasse unterhielt mit einem weiteren Lied, die dritte Klasse dann mit einer sportlichen Akrobatik-Show. Und schließlich präsentierte die vierte Klasse rhythmische Musik mit den Boomwhackers. Nach sechs Jahren Pause war damit das Schulfest der Friedrichschule wieder ein voller Erfolg.