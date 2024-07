Nach sechs Jahren Pause: Besucher strömen in Scharen zum Dorffest in Aichhalden

Besucher strömen in Scharen zum Dorffest in Aichhalden

1 Zahlreiche Besucher aus Nah und Fern strömten am Wochenende zum 20. Aichhalder Dorffest. Foto: Lothar Herzog

Dass es wieder an der Zeit für ein großes Fest war, wurde am Wochenende mehr als deutlich: Nach sechs Jahren Pause feierten zahlreiche Menschen bei Musik, kulinarischer Vielfalt und allerlei Programmpunkten das 20. Aichhalder Dorffest.









Drei Tage lang feierte die Vereinsgemeinschaft Aichhalden mit 13 Vereinen das 20. Aichhalder Dorffest. Nach dem verregneten Auftakt am Freitagabend, wo mehrere Regengüsse niedergingen, strömten am Samstag und Sonntag die Besucher in Scharen aus Nah und Fern auf das Festgelände im Reißerweg. Nach sechs Jahren Dorffest-Pause hatten sie allen Grund zum Ausschwärmen.