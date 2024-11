Nach Unfall bei „Kaufland“ in Ettenheim

1 Die Polizei teilte am Mittwoch den Tod der angefahrenen Frau mit. (Symbolfoto) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Beim Kaufland in Ettenheim hatte sich am Montag ein Unfall ereignet. Eine Frau wurde angefahren. Nun ist sie tot.









Bisherigen Erkenntnissen der ermittelnden Beamten des Verkehrsdiensts Offenburg zufolge soll der 25-Jährige am Montag mit seinem Opel kurz vor 16 Uhr vom Parkplatz des Einkaufszentrums in Ettenheim kommend in Richtung Ausfahrt gesteuert haben.