Der E-Bike-Fahrer, der am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Landesstraße 424 zwischen Aistaig und Sulz schwer verletzt worden war, schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Das hat die Polizeidirektion Konstanz unserer Redaktion am Freitagmorgen mitgeteilt.

Die Untersuchung des Unfalls dauere zurzeit noch an, führte die Polizei weiter aus. Ein Sachverständiger sei aktuell dabei, die gesicherten Unfallspuren zu untersuchen. Es könne jedoch noch bis zu zwei Wochen dauern, bis die Ergebnisse vorliegen, hieß es.

In drei Meter tiefen Graben gestürzt

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 21-jährige E-Bike-Fahrer am Mittwoch gegen 5 Uhr morgens auf der Landesstraße 424 auf Höhe der Schrebergärten von einem 7,5-Tonner mit einem 45-Jährigen am Steuer gestreift worden. Der E-Bike-Fahrer war dadurch an einen Hang gedrängt worden und stürzte mit seinem Rad in einen etwa drei Meter tiefen Graben neben der Straße. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er von Rettungskräften der Feuerwehr geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Zur Sicherung von Spuren musste die Straße beidseitig gesperrt werden.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0 74 13/4 87 90 bei der Verkehrspolizei melden.