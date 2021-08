Kriminalität Fahnder sehen Mordversuch nach Anschlag an TU Darmstadt

Sieben Menschen auf einem Uni-Campus in Darmstadt erleiden Vergiftungen, einer schwebt vorübergehend akut in Lebensgefahr. Wer die giftigen Stoffe in Lebensmitteln deponiert hat ist unklar, ebenso die Motivation.