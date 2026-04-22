US-Star Lindsey Vonn plant nach dem Olympia-Drama eine weitere Operation - und eine Rückkehr auf die Piste. Auch auf Weltcup-Niveau? Erst mal hat die 41-Jährige andere Pläne.

Berlin - US-Star Lindsey Vonn will nach einer weiteren Operation im Herbst auf jeden Fall wieder Ski fahren. "Ob auf der Rennstrecke oder nicht, ich werde es definitiv wieder tun", sagte die 41-Jährige dem "People"-Magazin. Ob sie auch in den Weltcup zurückkehrt, lässt die Amerikanerin weiter offen. "Vielleicht finde ich ja auch irgendwo ein schnelles Auto und eine Rennstrecke", scherzte Vonn. Sie habe jedenfalls weiter ein Faible für Geschwindigkeit.

Vonn war bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Februar schwer gestürzt. Bei ihrem verhängnisvollen Unfall in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo hatte sie sich eine schwere Knie- und Unterschenkelverletzung zugezogen. Seitdem wurde die Olympiasiegerin von 2010 und einstige Speed-Dominatorin bereits fünfmal operiert. Ein erneutes Comeback, das hatte sie zuletzt schon erklärt, erwägt die 84-malige Weltcup-Siegerin dennoch.

Urlaub mit Tauchen und Kitesurfen

Die vergangenen zwei Monate seien hart gewesen, sagte Vonn. Sie habe aber auch das Gefühl, große Fortschritte gemacht zu haben. Bevor sie sich noch einer sechsten Operation unterziehen wird, wolle sie einen langen Sommer-Urlaub verbringen, wieder normaler leben und schöne Dinge unternehmen.

"Ich bin jemand, der Erfolg plant, deshalb plane ich auch eine vollständige Genesung", sagte Vonn. Tauchen werde sie im Urlaub, kündigte sie an. Eine Freundin wolle ihr außerdem das Kitesurfen beibringen. "Skifahren ist ja nicht das Einzige, was ich mache", sagte Vonn.

Die in ihrer Karriere schon von vielen Verletzungen geplagte Amerikanerin war 2024 in den alpinen Weltcup zurückgekehrt. Bei den Winterspielen im Februar galt sie als Gold-Kandidatin - und erlebte mit ihrem heftigen Sturz ein Fiasko.