US-Star Lindsey Vonn plant nach dem Olympia-Drama eine weitere Operation - und eine Rückkehr auf die Piste. Auch auf Weltcup-Niveau? Erst mal hat die 41-Jährige andere Pläne.
Berlin - US-Star Lindsey Vonn will nach einer weiteren Operation im Herbst auf jeden Fall wieder Ski fahren. "Ob auf der Rennstrecke oder nicht, ich werde es definitiv wieder tun", sagte die 41-Jährige dem "People"-Magazin. Ob sie auch in den Weltcup zurückkehrt, lässt die Amerikanerin weiter offen. "Vielleicht finde ich ja auch irgendwo ein schnelles Auto und eine Rennstrecke", scherzte Vonn. Sie habe jedenfalls weiter ein Faible für Geschwindigkeit.