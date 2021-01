Nach Schweinezucht-Skandal Rottweiler Veterinäramt klärt über Abläufe auf

Der wirtschaftliche Druck auf die Landwirtschaft wachse immer mehr, begann er seine Ausführungen. Solange die Maxime sei, Fleisch möglichst günstig einkaufen zu können, bleibe das Modell der industriellen Schlachtung gefragt. Während die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland abnähmen, importiere man immer mehr Fleisch aus dem Ausland. So wurden etwa vor ein paar Jahren noch 250.000 Tonnen Rindfleisch jährlich nach Deutschland exportiert. Nun sei es mehr als eine halbe Million. Parallel habe man in den vergangenen 20 Jahren 50 Prozent der Rinderhalter in Deutschland verloren.

61 Prozent des Fleischbedarfs in Deutschland entfalle auf Schweinefleisch. Die Gewinnmarge für Landwirte verringere sich stetig, erklärte Adam. Inzwischen bekomme ein Landwirt nur noch rund 2,60 Euro für ein geschlachtetes Schwein. "Da sollte sich jeder fragen: Muss es unbedingt das Iberico-Steak sein, oder schmeckt das regionale Schweinekotelett nicht genauso gut?" Mehr Regionalität sei die richtige Marschrichtung für das Tierwohl.

30 laufende Fälle

Das Veterinär- und Verbraucherschutzamt sei gleichermaßen Gesundheits- wie auch Tierschutz-"Polizei", erläuterte Adam. Die Kontrollen erfolgten nach einem mehrschichtigen System.

Da gebe es gesetzliche Vorgaben, etwa diese, dass jährlich zehn Prozent der Schweinehalter im Kreis kontrolliert werden müssen. "Das bedeutet, dass mancher Betrieb nur alle zehn Jahre kontrolliert wird, und andere sogar noch seltener", folgerte Elke Müller (Grüne). Mehr sei mit den personellen Ressourcen nicht drin, erwiderte Landrat Wolf-Rüdiger Michel.

Zusätzlich zu den gesetzlich verpflichtenden Kontrollintervallen gebe es in jährlich rund 100 bis 150 Betrieben im Kreis Rottweil anlassbezogene Kontrollen, etwa auf einen Hinweis aus der Bevölkerung hin. 1700 Kontrollen werden in Lebensmittelbetrieben pro Jahr vorgenommen.

So genannte "Problembetriebe", bei denen es Auffälligkeiten gegeben habe, würden in einem Intervall von sechs Monaten kontrolliert, berichtete Adam.

18 Mitarbeiter sind im Veterinär- und Verbraucherschutzamt tätig. Der Bereich Tierschutz sei aktuell mit 2,8 Stellen besetzt, da die Gaststätten-Kontrollen momentan coronabedingt nicht im Fokus stünden, erklärte Adam.

2200 Betriebe im Landkreis werden aktuell überwacht. Hinzu kommen weitere 2000 Heimtierhaltungen. In diesem Bereich habe es in letzter Zeit vermehrt Probleme gegeben, erklärte Adam. Momentan gebe es 30 laufende Tierschutzfälle, die Hälfte davon in Landwirtschaftsbetrieben. Bei den 80 Prozent der Anzeigen, die nicht anonym gestellt werden, sei etwa die Hälfte berechtigt, bei den anonymen lediglich ein Viertel, sagte Adam.

Im Fall des Schweinezucht-Skandals im Oktober habe es einen Hinweis aus der Bevölkerung gegeben. Noch im selben Monat habe man den Betrieb kontrolliert.

Die Fraktionen hatten sich zudem nach den Schlachtstätten erkundigt. Von denen gebe es 19 zugelassene im Landkreis, berichtete Adam. In der Regel würden diese einmal im Jahr kontrolliert.

Auflösung dauert lange

Oft werde die Frage gestellt, warum man Tierzuchtbetriebe nicht gleich nach einer Auffälligkeit räumen könne, so der Gesundheitsdezernent.

Haltungsverbote erforderten zum einen viel Aufwand und Kontrollen, zum anderen scheitere man meist damit vor dem Verwaltungsgericht. Und wenn man erfolgreich sei, dann übernehme die Woche danach die Frau des Halters den Betrieb, und man könne wieder von vorn beginnen, erklärte Adam.

Eine schnelle Auflösung von Schweinehaltungen scheitere zudem oft an der Abnahme von trächtigen Tieren, mit denen Keime in andere Ställe getragen werden könnten. Tiere dürften zudem nicht ohne Not getötet werden. Deshalb ziehe sich eine Auflösung meist über Monate hin.

Auf Nachfrage von Gerhard Aden (FDP), ob die Kontrollen angekündigt würden, erklärten Vertreter des Veterinäramtes, bei Tierkontrollen sei eine Ankündigung gar nicht erlaubt. Bei der Frage, welche Betriebe man kontrolliere, spiele auch eine Risikoanalyse eine Rolle.

Zum Aufgabengebiet gehöre zudem die Kontrolle von Tiertransporten. So sei etwa der Transport von Hundewelpen aus Ukraine, Rumänien oder Bulgarien derzeit ein großes Thema. Was im Bericht von Heinz-Joachim Adam klar wurde, war vor allem eins: Der Kampf für den Tierschutz ist einer, der einen langen Atem erfordert.