Nach Schüssen in Offenburg: Landgericht verurteilt Hauptangeklagten zu mehrjähriger Haftstrafe

Ein Angeklagter vor dem Landgericht soll im März 2025 auf einem Parkplatz in Richtung einer rivalisierenden Gruppe geschossen haben. Nun wurde er verurteilt.
„Der Tat geht eine länger zurückreichende Geschichte voraus“, stellte der vorsitzende Richter Stephan Hofsäß am Freitag fest. Er ging bei der Begründung des Urteils auf die Rivalität zweier Gruppen ein. Deren Streitigkeiten, die Beleidigungen, Schlägereien und Bedrohungen umfassten, sei am Abend des 23. März 2025 eskaliert. Der aus Offenburg stammende Hauptangeklagte soll zur Einschüchterung seiner Kontrahenten eine scharfe Waffe mit Munition geliehen haben. Dann sei er mit zwei Freunden, die ebenfalls angeklagt wurden, zu einem Parkplatz eines Offenburgs Baumarkts gefahren.