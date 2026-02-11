In einer Schule in der kanadischen Provinz British Columbia sterben mehrere Menschen durch Schüsse. Verantwortlich ist offenbar jemand aus der kleinen Gemeinde selbst.
Nach dem erschreckenden Angriff in einer Schule im Westen Kanadas hat die Polizei die Identität der mutmaßlichen Täterin öffentlich gemacht. „Die Verdächtige wurde als 18 Jahre alte Frau identifiziert“, teilte ein Polizeibeamter der Provinz British Columbia mit. Fest steht nun auch: Sie war selbst eine Bewohnerin der ländlich geprägten Gemeinde Tumbler Ridge.