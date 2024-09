1 Brandspuren sind an der Eingangstür noch deutlich zu sehen. Der Rauchmelder im Flur hat dafür gesorgt, dass die Bewohner schnell auf das Feuer aufmerksam wurden und es löschten. Foto: Ramsteiner

Die Schmierereien und die Brandstiftung haben für Entsetzen gesorgt.









Die Schmierereien, die mindestens ein Täter in der Nacht zum Sonntag auf vielen Schaufenster und Türen in Hausach hinterlassen hat, waren am Montagmorgen, zum Teil schon am Sonntag, recht schnell beseitigt. Die Brandspuren an der Eingangstür des Hauses in der Straße Am Hinteren Bahnhof sind noch deutlich zu sehen. Die Bewohner waren am Montag im Rathaus, um den Vorfall ordnungsgemäß zu melden.