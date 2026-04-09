Nach schlimmen Ereignissen: Vermehrt Hasskommentare in den sozialen Medien

Nach einem Unfall nahe Nagold, bei dem fünf junge Frauen schwer verletzt wurden, gehen die Reaktionen im Netz stark auseinander. Eine Notfallseelsorgerin kritisiert Hasskommentare.
Am frühen Ostersonntag kam es auf einer Bundesstraße bei Nagold zu einem folgenschweren Unfall: Ein Auto mit fünf jungen Frauen kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Alle Beteiligten wurden dabei schwer verletzt. Laut Polizei spielte Alkohol eine Rolle und die Fahrerin war offenbar zu schnell unterwegs.