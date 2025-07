Das Team von Kaufmann Michael Gut hat sich auf eine größere Anzahl an Kunden personell eingestellt.

Nachdem die Postfiliale in der Gerwigstraße 8 geschlossen hat, wird nun die Postfiliale in der Industriestraße 3a im Rewe-Markt Michael Gut erweitert, wie Post-Pressesprecher Marc Mombauer erläutert.

Das Team von Kaufmann Michael Gut hat in der Zwischenzeit bereits die Ausgabe benachrichtigter Sendungen übernommen und sich auf eine größere Anzahl an Kunden auch kurzfristig personell eingestellt. Fortan werden mehr Mitarbeitende des Rewe-Marktes für Postfilialtätigkeiten in der bereits bestehenden Filiale bereitgehalten.

Stella Haberstroh, die bereits das dritte Jahr infolge das Deutsche-Post-Goldzertifikat für geprüfte Kompetenz erhalten hat, und ihre Kollegen seien bereit für den erweiterten Aufgabenbereich und das höhere Kundenaufkommen, lässt Gut laut Pressesprecher Mombauer wissen.

Längere Öffnungszeiten

„Kunden profitieren von den längeren und durchgehenden Öffnungszeiten der Postfiliale im Rewe-Markt sowie von der guten Parkplatzsituation und Verkehrsanbindung“, so Mombauer.

„Das gemeinsame Interesse der Deutschen Post, Rewe Michael Gut und der Stadt ist sicherlich in der Kürze der Zeit eine möglichst lückenlose Versorgung der Post und DHL Dienstleistungen zu bieten. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, wie ich finde“, wird Michael Gut in der Mitteilung der Deutschen Post zitiert.