Bei einer Auseinandersetzung in Schömberg ist am Freitagabend ein Mann leicht verletzt worden.Die Hintergründe sind unklar.

Wie die Polizei mitteilt, soll der 43-Jährige gegen 17.30 Uhr in der Straße " Am Räßentalbach" von mehreren Personen geschlagen worden sein. Als der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus bringen wollte, widersetzte sich der laut Polizei stark alkoholisierte 43-Jährige. Eine Polizeistreife begleitete daraufhin den Rettungsdienst.

Da der Mann während der ärztlichen Versorgung immer aggressiver wurde, wurde er im Anschluss zum Polizeirevier gebracht. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung.

Ermittlungen zu Hintergründen dauern an

Die Ermittlungen zu den Tätern und den Tatumständen dauern an.