Nach Schlägerei in S-Bahn : Großeinsatz in der Schopfheimer Innenstadt

Dutzende Beamte von Bundes- und Landespolizei waren am Karfreitag in der Schopfheimer Innenstadt im Einsatz. Beamte durchsuchten Mülleimer und Gebüsch.

In der S-Bahn zwischen Lörrach und Schopfheim hatte es gegen 18 Uhr eine Ausandersetzung gegeben: Personengruppen seien aufeinander losgegangen, berichtet ein Sprecher im Polizeipräsidium Freiburg auf Anfrage unserer Zeitung. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert und dabei berichtet, dass er womöglich eine Person mit Messer gesehen habe, die zwischenzeitlich am Schopfheimer Bahnhof unterwegs sein könnte. Die Bundespolizei war daraufhin von Lörrach aus mit zahlreichen Einsatzwagen, mit Blaulicht und Martinshorn in Hochgeschwindigkeit nach Schopfheim gefahren.

Drei Personen festgenommen In der Schopfheimer Innenstadt – rund um Bahnhof, Scheffelstraße, auf dem Sparkassenplatz und in der Hebelstraße – waren nach der Alarmierung über zwei Stunden zahlreiche Beamte im Einsatz. Drei Personen wurden vorübergehend festgenommen. Zugleich gab der Einsatzleiter der Bundespolizei vor Ort Entwarnung: „Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit.“

Beamte durchsuchen Mülltonnen und Gebüsch

Auch über eine Stunde nach der Alarmierung streiften Bundespolizisten in Vollmontur – mit Helm und Maschinenpistole gerüstet – noch durch die Innenstadt, offenkundig auf der Suche nach einem Gegenstand – in Mülltonnen am Bahnhof, unter Autos in der Hebelstraße rund um die Eisdiele, in Gebüschen und Blumenrabatten.

Zahlreiche Fahrzeuge von Bundes- und Landespolizei waren rund um den Schopfheimer Bahnhof im Einsatz. Foto: Anja Bertsch

Weitere Informationen waren am Freitagabend weder von der Bundes- noch von der Landespolizei zu erhalten: „Die Ermittlungen laufen, Bundes- und Landespolizei arbeiten gemeinsam daran, den Sachverhalt aufzuklären“, so ein Polizeisprecher.

Einbruchalarm in der Scheffelstraße

Parallel zum Einsatz wegen des Vorfalls in der S6 gab es in der Scheffelstraße einen Einbruchalarm, wegen dem weitere Streifenpolizisten im Einsatz warem, teilt der Sprecher der Polizeipräsidiums Freiburg weiter mit.

Krankenwagen am Bahnhof West

Und auch am S-Bahn-Halt Schopfheim West waren während des Geschehens in der Innenstadt mehrere Fahrzeuge von Polizei und Rettungsdienstes in Einsatz. Dies hatte allerdings nichts mit dem Vorfall in der S-Bahn zu tun, teilte ein Beamter unserer Zeitung vor Ort am Bahnhof Schopfheim West mit: Hier sei eine Person in hilfloser Lage aufgefunden worden, die nun vom Rettungsdienst versorgt werde.