Nach Schlägerei in S-Bahn : Großeinsatz in der Schopfheimer Innenstadt

Dutzende Beamte von Bundes- und Landespolizei waren am Karfreitag in der Schopfheimer Innenstadt im Einsatz. Beamte durchsuchten Mülleimer und Gebüsch.
In der S-Bahn zwischen Lörrach und Schopfheim hatte es gegen 18 Uhr eine Ausandersetzung gegeben: Personengruppen seien aufeinander losgegangen, berichtet ein Sprecher im Polizeipräsidium Freiburg auf Anfrage unserer Zeitung. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert und dabei berichtet, dass er womöglich eine Person mit Messer gesehen habe, die zwischenzeitlich am Schopfheimer Bahnhof unterwegs sein könnte. Die Bundespolizei war daraufhin von Lörrach aus mit zahlreichen Einsatzwagen, mit Blaulicht und Martinshorn in Hochgeschwindigkeit nach Schopfheim gefahren.