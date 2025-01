Nach Faustschlägen gegen Besucher in Hardt: Jetzt spricht der Security-Chef

Asyl-Drama in Schenkenzell „Ich kann gar nicht sagen, wie er mir fehlt“

Der eine kämpft, um seinen Betrieb am Laufen zu halten, der andere muss in seinem Heimatland in Angst leben. Dabei waren Malermeister Peter Lachenmaier und sein Mitarbeiter Refet Iseni ein unzertrennliches Team – bis das Asylrecht beide beutelte.