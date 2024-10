23 Die Scheune stand lichterloh in Flammen. Foto: Feuerwehr R. Zillinger

In der Nacht auf Mittwoch stand vergangene Woche eine Feldscheune bei Calws Stadtteil Oberriedt in Flammen. Einiges deutete auf Brandstiftung hin. Eine vorsätzliche Tat sei nicht ausgeschlossen, teilt nun auch die Polizei mit – und sucht Zeugen.









Dutzende Feuerwehrleute haben vergangene Woche in der Nacht auf Mittwoch einen Großbrand am Waldrand bekämpft. Im Calwer Stadtteil Oberriedt stand eine Feldscheune lichterloh in Flammen, das Feuer loderte rund 30 Meter hoch.