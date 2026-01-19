Nach rund 16 Jahren: Frank Andlauer möchte aus dem Kappel-Grafenhausener Rat austreten

Seit mehr als 16 Jahre diskutiert Frank Andlauer am Kappel-Grafenhausener Ratstisch mit. Nun will er aufhören. Das Gremium entscheidet am 26. Januar darüber.
Er gehört seit Juni 2009 dem Kappel-Grafenhausener Gremium an, nun möchte er seinen Platz am Ratstisch frei machen: Frank Andlauer (Pro Kappel-Grafenhausen) will auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat zurücktreten. Am 13. November teilte er die dem Gemeinderat mündlich mit und beantragte am 8. Dezember schriftlich sein Ausscheiden aus der ehrenamtlichen Tätigkeit. Darüber entschieden wird bei der Gemeinderatssitzung am Montag, 26. Januar.