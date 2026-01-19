Nach rund 16 Jahren: Frank Andlauer möchte aus dem Kappel-Grafenhausener Rat austreten
Frank Andlauer will seinen Platz am Kappel-Grafenhausener Ratstisch weitergeben. Foto: Archiv

Seit mehr als 16 Jahre diskutiert Frank Andlauer am Kappel-Grafenhausener Ratstisch mit. Nun will er aufhören. Das Gremium entscheidet am 26. Januar darüber.

Er gehört seit Juni 2009 dem Kappel-Grafenhausener Gremium an, nun möchte er seinen Platz am Ratstisch frei machen: Frank Andlauer (Pro Kappel-Grafenhausen) will auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat zurücktreten. Am 13. November teilte er die dem Gemeinderat mündlich mit und beantragte am 8. Dezember schriftlich sein Ausscheiden aus der ehrenamtlichen Tätigkeit. Darüber entschieden wird bei der Gemeinderatssitzung am Montag, 26. Januar.

 

Aus den Sitzungsunterlagen geht hervor, dass die Verwaltung vorschlägt, Andlauers Antrag zu genehmigen. Falls sich das Gremium anschließt, soll Jutta Latscha nachrücken. Diese wurde bei den Kommunalwahlen im Juni 2024 für den Wahlvorschlag der Pro KG als erste Ersatzperson festgestellt. Latscha hat der Übernahme der ehrenamtlichen Tätigkeit zugesagt, auch die Verwaltung sieht keine Hinderungsgründe, die einem Nachrücken entgegenstehen könnten, heißt es weiter. Gibt der Rat grünes Licht, tritt die Änderung sofort in Kraft.

