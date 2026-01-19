Nach rund 16 Jahren: Frank Andlauer möchte aus dem Kappel-Grafenhausener Rat austreten

Aus den Sitzungsunterlagen geht hervor, dass die Verwaltung vorschlägt, Andlauers Antrag zu genehmigen. Falls sich das Gremium anschließt, soll Jutta Latscha nachrücken. Diese wurde bei den Kommunalwahlen im Juni 2024 für den Wahlvorschlag der Pro KG als erste Ersatzperson festgestellt. Latscha hat der Übernahme der ehrenamtlichen Tätigkeit zugesagt, auch die Verwaltung sieht keine Hinderungsgründe, die einem Nachrücken entgegenstehen könnten, heißt es weiter. Gibt der Rat grünes Licht, tritt die Änderung sofort in Kraft.