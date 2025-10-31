Nach Rückzug von Hogenmüller: Diese neuen Einblicke bringt der Infoabend zur Bürgermeisterwahl in Oberwolfach

Eine Geschäftsordnung sorgt für Aufsehen: Michael Hogenmüller will nicht mehr Rathauschef werden. In einer Bürgerversammlung erklärte der Rat seine Sicht der Dinge.
Eine mögliche interne Geschäftsordnung für den künftigen Bürgermeister in Oberwolfach hat nun wohl dazu geführt, dass der einzige Kandidat Michael Hogenmüller das Amt im Falle seiner Wahl nicht annehmen wird. Am Mittwochabend verkündete der als sicherer Nachfolger des bisherigen Bürgermeisters Matthias Bauernfeind gehandelte Hogenmüller, dass er nicht mehr Rathauschef der Gemeinde werden wolle.