Nach Rückzug in Mötzingen: Was Stefanek auf Nachfrage zu Beweggründen sagt

Überraschend zog sich Gemeinderat Rainer Stefanek von seinem Ämtern in Mötzingen zurück. Über die Gründe schweigt er auch im Nachgang der Sitzung.

Das Warum wurde in der jüngsten Sitzung des Mötzinger Gemeinderats nicht beantwortet, als Rainer Stefanek zu Beginn der Sitzung die Erklärung abgab, dass er sich mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Gemeinderat zurückziehe. Denn es war tatsächlich mit sofortiger Wirkung – jedenfalls für Stefanek. Nachdem das langjährige Ratsmitglied und Stimmenkönig bei der Wahl im vergangenen Jahr seine Erklärung abgegeben hatte, in der er auf die Bestimmungen der Gemeindeordnung verwiesen hatte, verließ er den Sitzungssaal.

Stefanek will Gründe nicht öffentlich ausbreiten Einen Anruf der Redaktion mit dem Ziel, mehr über die Hintergründe in Erfahrung zu bringen, beantwortet Stefanek in seiner gewohnt freundlichen, umgänglichen Art. Jedoch macht Stefanek deutlich, dass er sich öffentlich nicht zu den Hintergründen für diesen Schritt äußern wolle.

Das legt die Vermutung nahe, die auch Beobachter aus dem Umfeld des Gemeinderats anstellen: Die Hintergründe dürften weniger im persönlichen Bereich liegen, sondern eher im Bereich der eigentlichen politischen Arbeit liegen.

Klärung erst in nächster Sitzung

Bürgermeister Benjamin Finis war am Freitag für eine Anfrage zu den möglichen Hintergründen, den direkten Folgen und dem weiteren Vorgehen zu erreichen.

In der Sitzung hatte der ebenfalls sichtlich überraschten Finis erklärt, dass sich der Gemeinderat erst in der nächsten Sitzung mit dem Thema befassen und eine Entscheidung zum Ausscheiden und über den Nachrücker treffen könne.