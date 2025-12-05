Nach Rückzug in Mötzingen: Was Stefanek auf Nachfrage zu Beweggründen sagt

Überraschend zog sich Gemeinderat Rainer Stefanek von seinem Ämtern in Mötzingen zurück. Über die Gründe schweigt er auch im Nachgang der Sitzung.
Das Warum wurde in der jüngsten Sitzung des Mötzinger Gemeinderats nicht beantwortet, als Rainer Stefanek zu Beginn der Sitzung die Erklärung abgab, dass er sich mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Gemeinderat zurückziehe. Denn es war tatsächlich mit sofortiger Wirkung – jedenfalls für Stefanek. Nachdem das langjährige Ratsmitglied und Stimmenkönig bei der Wahl im vergangenen Jahr seine Erklärung abgegeben hatte, in der er auf die Bestimmungen der Gemeindeordnung verwiesen hatte, verließ er den Sitzungssaal.