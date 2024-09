Nach Rücktritten von Lang und Nouripour: Robert Habeck: Rücktritt des Grünen-Vorstands großer Dienst an Partei

Robert Habeck: Rücktritt des Grünen-Vorstands großer Dienst an Partei

1 Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, begrüßt die Entscheidung des Bundesvorstands der Grünen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nach einer Serie von Wahlniederlagen hat der Grünen-Vorstand seinen Rücktritt angekündigt. Was der Vizekanzler dazu sagt.









Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat den angekündigten Rücktritt des Grünen-Parteivorstands als „großen Dienst an der Partei“ bezeichnet. Habeck sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Dieser Schritt zeugt von großer Stärke und Weitsicht. Ricarda Lang und Omid Nouripour beweisen, was für sie der Parteivorsitz bedeutet: Verantwortung. Sie machen den Weg frei für einen kraftvollen Neuanfang. Das ist nicht selbstverständlich, es ist ein großer Dienst an der Partei.“