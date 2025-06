Nach der geplatzten Fusion und dem Abstieg aus der Bezirksliga stellt sich der FV 08 Rottweil neu auf. Ein wichtiger Baustein: David Kolar (37) wird neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft in der Kreisliga A.

Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der C-Lizenz-Inhaber Kolar kennt den Verein bereits als Jugendleiter und Trainer der zweiten Mannschaft. Im April 2025 trat er jedoch von beiden Funktionen zurück und begründete das mit dem Hin und Her in Sachen Fusion.

Nun ist Kolar zurück beim FV 08 Rottweil und folgt an der Seitenlinie auf Gustl Alfidi. Der bisherige Trainer wechselt „auf eigenen Wunsch in die Jugendarbeit“, heißt es vom Verein. Simon Kläger, Co-Trainer und Kapitän, bleibt an Bord.

Auch das Trainerteam der zweiten Mannschaft steht

Auch die zweite Mannschaft des FV 08 bekommt einen neuen Trainer: Sebastian Wolf aus Dürbheim kommt neu in den Verein und bringt neben der DFB-C-Lizenz die Erfahrung aus mehr als 600 Spielen als Torwart mit. Sein Co-Trainer wird Fabio Güntert.

Der 29-Jährige war bereits unter Kolar Co-Trainer der zweiten Mannschaft und trat gemeinsam mit ihm zurück. Nun ist das Urgestein des FV 08 Rottweil zurück im Verein. Der neue Sportvorstand Hermann Miller zeigte sich über die Besetzung der Trainerpositionen erleichtert.