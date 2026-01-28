Nach Reformplänen des Bundes: Weniger Führerscheinanmeldungen? – So trifft es Horbs Fahrschulen

Ein Satz des Bundesverkehrsministers – plötzlich bleiben die Fahrschüler weg. Manche Fahrschulen trifft das hart, andere kaum. Die Gründe reichen weiter als bis nach Berlin.

3400 Euro – das soll ein Führerschein laut Bundesverkehrsministerium in Deutschland derzeit kosten. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kündigte im vergangenen Oktober an: Der Führerschein muss günstiger und einfacher werden. „Durch diese Äußerungen sind die Anmeldezahlen bei mir eingebrochen. Im November war es nicht so spürbar, im Dezember aber deutlich“, so René Bender, Inhaber der Fahrschule Renés Drive Academy in Horb. Er spricht von einer Katastrophe.

Im Januar seien die Anmeldungen zwar wieder auf dem Niveau von vor November, durch Anmeldungen aus dem Familien- und Freundeskreis, aber zufrieden ist er noch nicht. Auch, weil er die Fahrschule gerade erst eröffnet und einen hohen Betrag in sein Unternehmen investiert hat.

Heidi Kebernik, Kreisvorsitzende des Fahrlehrerverbands Freudenstadt, beobachtet dasselbe: „Viele Fahrschüler halten ihre Anmeldung zurück, in der Erwartung niedrigerer Preise.“

„Schnieder-Effekt“ trifft nicht alle Fahrschulen

Weniger heftig trifft es die Autohaus-Fahrschule im Gewerbegebiet Steigle. „Unsere Anmeldezahlen sind insgesamt stabil geblieben“, meint Daniel Fritz, Leiter der Geschäftsentwicklung Fahrschulen bei Alphartis. „Je nach Standort sehen wir teils leichte Zurückhaltung in einzelnen Wochen, jedoch keine nennenswerten Einbrüche.“

Die Ankündigung von Schnieder, es lohne sich nicht, auf den günstigeren Führerschein zu warten, habe kaum eine Veränderung im Anmeldeverhalten bewirkt. „Das bestätigt unseren Eindruck, dass Entscheidung für den Führerschein bei den meisten Interessenten weiterhin von persönlichen und beruflichen Notwendigkeiten geprägt ist – und weniger von kurzfristigen politischen Ankündigungen“, so Fritz.

Weniger Anmeldungen, nicht nur wegen Reformplänen

Beobachtungen, die Jochen Klima, Vorsitzender des Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg, teilt: „Vereinzelt sind die Anmeldungen für den Führerschein seit dem 16. Oktober runtergegangen.“ Einen flächendeckenden Einbruch könne der Verband aber nicht bestätigen.

Vielmehr sieht er die wirtschaftliche Lage in Deutschland und Baden-Württemberg als Problem: „Wir müssen eineinhalb Jahre zurückgehen. Seitdem gibt es immer mehr Entlassungen, gerade bei den Autobauern und ihren Zulieferern. Die Leute halten ihr Geld zusammen und sparen.“

Läuft das Smartphone dem Führerschein den Rang ab?

Und ein weiteres Phänomen sieht er in der Verantwortung: die einfache, digitale Kommunikation. Waren die jungen Menschen im ländlichen Raum früher auf das Auto angewiesen, um ihre Freunde in benachbarten Dörfern zu treffen, reiche heute der Kontakt über das Internet und soziale Medien. „Das Smartphone hat dem Führerschein den Rang abgelaufen. Der Stellenwert des Führerscheins ist gesunken“, meint Klima.