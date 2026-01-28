Nach Reformplänen des Bundes: Weniger Führerscheinanmeldungen? – So trifft es Horbs Fahrschulen

Ein Satz des Bundesverkehrsministers – plötzlich bleiben die Fahrschüler weg. Manche Fahrschulen trifft das hart, andere kaum. Die Gründe reichen weiter als bis nach Berlin.
3400 Euro – das soll ein Führerschein laut Bundesverkehrsministerium in Deutschland derzeit kosten. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kündigte im vergangenen Oktober an: Der Führerschein muss günstiger und einfacher werden. „Durch diese Äußerungen sind die Anmeldezahlen bei mir eingebrochen. Im November war es nicht so spürbar, im Dezember aber deutlich“, so René Bender, Inhaber der Fahrschule Renés Drive Academy in Horb. Er spricht von einer Katastrophe.