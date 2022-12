1 Der Blumberger Polizeiposten in der Tevesstraße befindet sich nur unweit der Handwerkerstraße, wo sich die ehemaligen Kalifatstaat-Mitglieder nach Schließung ihrer Moschee 2001 getroffen haben. Foto: Simon

Der große Polizei-Einsatz am 30. November hat in Blumberg für Aufsehen gesorgt. Und er ließ bei vielen Menschen Erinnerungen an den Anfang der 2000er-Jahre wach werden. Auch damals war die Polizei in der Baar-Stadt gegen radikale Muslime im Einsatz.















Link kopiert

Blumberg - Damals wurde die Organisation Kalifatstaat von Metin Kaplan, dem sogenannten Kalifen von Köln, verboten. Das führte in Blumberg zum Verbot des dazu gehörigen Vereines "Muslim Gemeinde Blumberg". Einige Mitglieder mussten Deutschland verlassen, so etwa der ehemalige Vorsitzende. Die anderen blieben in Blumberg – und fanden neue Räume.